Сергей Князев подал в отставку: достижения и скандалы, связанные с его именем

Автор: npu.gov.ua Глава Национальной полиции Украины 47-летний Сергей Князев заявил, что подает в отставку. Соответствующее заявление передал министру внутренних дел Арсену Авакову 24 сентября

Глава Национальной полиции Украины 47-летний Сергей Князев заявил, что подает в отставку. Соответствующее заявление передал министру внутренних дел Арсену Авакову 24 сентября.

Причину такого решения не объяснил.

"Я все сказал. Пока я был на должности, в СМИ неоднократно появлялись грязные истории, на которые я не обращал внимания. Потому что знал, что делаю свою работу правильно, честно и мне некогда было об этом долго думать.Глава Национальной полиции - это не политическая должность и полиция - это не политический орган", - сказал Князев.

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Практически вся карьера Сергея Князева связана с работой в правоохранительных органах. Начинал свой путь в должности рядового милиционера в отделе охраны. На посту главы Нацполиции работал 1,7 года. Под его руководством состоялся ряд изменений в структуре Национальной полиции.

Биография

Родился Сергей Князев в российском поселке Мстьорка Вязниковского района Владимирской области. Впоследствии семья переехала в Белую Церкву. Здесь Князев учился в школе. В 2002 году окончил Национальную академию внутренних дел, а в 2003 получил диплом магистра. Работу в правоохранительных органах начал задолго до того - в 1992 году он начал работать милиционером отдела охраны в Белой Церкви.

Карьера Князева

С 1995 года Сергей Князев перешел на службу из отдела охраны в уголовный отдел. До 2008 года он прошел карьерный путь от оперуполномоченного уголовного розыска до начальника криминальной милиции Белой Церкви.

Первую руководящую должность получил в 2008 году. Именно тогда он возглавил управление уголовного розыска Главного управления уголовного розыска МВД в Киевской области.

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В ноября 2014 года возглавил криминальную полицию Донецкой области, где именно продолжались боевые действия. В Донецкой области он выполнял боевые задачи в АТО, а также участвовал в спецоперациях во время обороны Дебальцево.

До назначения на должность руководителя Национальной полиции также возглавлял главное управление МВД в Закарпатской области, ГУ Нацполиции Ровенской и департамент уголовного розыска полиции.

Имеет звание генерала 1-го ранга.

Полиция под руководством Князева

За время руководства Сергея Князева была основана работа подразделений специального назначения КОРД - Корпус оперативно-внезапного действия. Это универсальное подразделение полиции для оказания силовой поддержки и проведения специальных операций. Такой теперь есть в каждом регионе страны.

Начали работу ряд департаментов и подразделений полиции: департамент противодействия наркопреступности; департамент стратегических расследований управления уголовного анализа; академия патрульной полиции; департамент оперативной поддержки; служба детективов; запущен проект офицер общины.

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Также введена комплексная система видеонаблюдения. По инициативе Нацполиции в регионах развивается мощная система видеонаблюдения. Ситуационные центры активно используют видеоинформацию с более 16 тыс камер видеонаблюдения.

Семья и имущество

Сергей Князев разведен, имеет троих детей и внучку. Старший сын работает в полиции.

Впервые скандал из-за имущества семьи Князевых разгорелся еще после назначения его на должность. Тогда журналисты Bihus.info сообщили о 7 квартирах, автопарке и многочисленных земельные участки, зарегистрированные на экс-супругу Князева - Викторию.

Автор: 24 канал Сергей Князев с бывшей женой Викторией имеют 3-х детей и внучку. Говорят, что именно из-за скандала с бывшей подал в отставку

В своей декларации за 2018 он также указывал квартиру в Чабанах Киево-Святошинского района, зарегистрированной на него с женой и детей. В декларации также есть квартира в Броварах и 2 земельных участка в Киевской и Житомирской области, зарегистрированные на самого Сергея Князева. А также указана арендованная в Киеве квартира.

За работу в Национальной полиции Сергей Князев течение прошлого года заработал 1 млн 948 тыс 400 грн. Из них заплатил алименты более чем 900 тыс.грн. Наличными держит 1 млн 300 тыс грн, $10 тыс. И €10 тыс. В банке - еще 325 тыс. грн.

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Предполагают, что Князев подал в отставку именно из-за скандала с бывшей женой. В Польше в окружной прокуратуре Замостье сообщили, что задержали на границе трех украинцев и хорвата. Среди них была бывшая жена главы Нацполиции Сергея Князева Виктория. Имела при себе €650 тыс наличными. Польская полиция подозревает задержанных в отмывании грязных денег.

Сергей Князев опроверг информацию. Мол, его бывшая пересекала границу с владельцем компании, в которой работает. На границе именно руководитель Вадим Каган заявил пограничникам о наличии определенной суммы. По словам руководителя полиции, она была задекларирована официально, а все налоги оплачены.

Назначение Сергея Князева на должность главы Нацполиции правительство поддержало единогласно. Князев - кандидат юридических наук. Защитил диссертацию в 2013 годау имеет ученую степень. Но не видел себя ученым, рассказывал. В декабре 2014-го получил орден Даниила Галицкого - "За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".