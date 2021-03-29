В Киеве вторник обещает быть сравнительно теплым. Фото: pixabay.com

30 марта погоду в Украине определит антициклон Nikole. В большинстве областей будет преобладать сухая погода.

Существенных осадков не предвидится, разве что на западе местами пройдет небольшой дождь, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Остатки влажности возможны в Одесской области и в Крыму.

Умеренный ветер завтра ожидается южных направлений. Температура воздуха во вторник ниже всего будет на западе и востоке, днем +6...10°С. На остальной территории теплее, +10...14°С. Ближайшей ночью в восточных областях прогнозируют небольшой мороз. А вот 1 апреля в Украине ожидается прекрасная теплая погода, до +14...19°С. Ближе к выходным воздух посвежеет, станет больше дождей.

В Киеве вторник обещает быть сравнительно теплым, около +10...12°С. Без существенных осадков. 1 апреля в столице до +16...18°С.

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Синоптики и климатологи прогнозируют жаркую и засушливую погоду на лето в Украине. Жара будет держаться вплоть до октября.