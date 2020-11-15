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воскресенье, 15 ноября 2020 05:26

Погода в Украине: синоптик назвал морозные и теплые дни ноября

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Погода в Украине: синоптик назвал морозные и теплые дни ноября
В течение месяца украинцы могут рассчитывать на шесть более или менее теплых дней. Фото: Pixabay

Народный синоптик Леонид Горбань сообщил, что погода в Украине в ноябре 2020 прогнозируется морозная течение ряда дней.

Морозы в нашей стране в ноябре ожидаются 19-20, 24-25 и 28-29 числа, рассказал эксперт в эфире Obozrevatel TV.

По его словам, также в течение месяца украинцы могут рассчитывать на шесть более или менее теплых дней - температура составит +2 ... + 4 градуса.

Горбань добавил, что относительно теплыми могут быть следующие периоды: 21-23 ноября и 25-27 число.

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Метеорологи ожидают, что зима 2020-2021 годов будет аномально теплая. Как и в прошлом году, у нас будет преобладать область высокого давления, но с южными потоками, которые будут приносить теплую и сухую воздушную массу, сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

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