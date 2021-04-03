Погода в Украине на воскресенье - где в апреле пойдет снег

На юго-востоке Украины 4 апреля пройдут дожди. На западе возможен мокрый снег.
На юге ожидается дождливая погода. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, сообщили в Укргидрометцентре.
В Карпатах синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег. Днем в Украине дождь, а на юго-востоке могут быть умеренные дожди.
Температура ночью от -3° до + 2°, на юге до +5°, днем +7-12°, в Карпатах ночью -1-6°, днем около 0°.
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В столице ночью не будет осадков, днем местами небольшой дождь. Температура ночью около 0°, днем +8-10°.
В понедельник, 5 апреля, в южных, восточных областях и в Крыму дождь и гроза, на остальной территории без осадков. Днем в западных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Ночью обещают температуру от + 1 ° до -4 °, в южной части + 0-5 °; днем 7-12 °. В Карпатах ночью -1-6 °, днем около 0 °.
Осадков не будет в Киеве. Ожидается температура ночью -0-2 °, днем +9-11°.
В ночь на 2 апреля в Карпатах выпало до 15 см мокрого снега. На горе Поп Иван Черногорский облачно, туман и видимость до 50 м.
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