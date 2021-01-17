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воскресенье, 17 января 2021 22:52

Погода в Украине на 18 января: лютые морозы не отступят

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Погода в Украине на 18 января: лютые морозы не отступят
Метели наконец прекратятся. Лишь в нескольких областях Украины во второй половине дня возможен легкий снег. Фото: Pixabay

Погода в Украине в понедельник, 18 января, будет морозной и солнечной. Метели наконец прекратятся. Лишь в нескольких областях Украины во второй половине дня возможен легкий снежок.

На дорогах все еще будет оставаться гололедица. Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Снега большого не будет завтра, осадки разве что возможны в Крыму и Приазовье, а также немного полетает снежок на Западе и Севере", – рассказала Диденко.

Температура воздуха максимально опустится до -13...-16 градусов. Теплее всего будет в Ужгороде – только -6...-8 градусов.

Прохладнее всего в Сумах – температура воздуха опустится до -16 градусов.

В ночь накануне Крещения ударят настоящие праздничные морозы. На большинстве территорий Украины будет -18...-20 градусов. Стоит отметить, что на Западе будет холоднее, чем на Востоке.

Из-за морозов в Украине развернули 4227 пунктов обогрева. Обустроить их на время морозов решила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Местное самоуправление развернуло 4,2 тыс. стационарных пунктов, ГСЧС - 27 мобильных пунктов обогрева на базе палаток и транспортных средств.

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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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