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суббота, 16 января 2021 12:50

4 227 пунктов обогрева развернули в Украине
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На время морозов развернули пункты обогрева
Фото: ГСЧС
На время морозов развернули пункты обогрева
На время морозов развернули пункты обогрева
На время морозов развернули пункты обогрева
На время морозов развернули пункты обогрева

В Украине развернули 4227 пунктов обогрева.

Обустроить их на время морозов решила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Местное самоуправление развернуло 4,2 тыс. стационарных пунктов, ГСЧС - 27 мобильных пунктов обогрева на базе палаток и транспортных средств.

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"Все пункты ГСЧС установлены с соблюдением всех требований санитарно-гигиенических норм и правил пожарной безопасности. Они обеспечены средствами обогрева на твердом топливе, медицинскими аптечками и огнетушителями. В пунктах обогрева организовано круглосуточное дежурство спасателей", - говорится в сообщении.

16 января в Украине значительно снизится температура воздуха ночью до 12-18° мороза, местами в северных областях до 21° мороза, днем ​​до 10-16° мороза; 17-18 января холодная погода сохранится.

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Дата
16
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