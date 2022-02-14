Погода в День влюбленных будет солнечной и теплой

 
Ексклюзивы
1/5
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
Просмотров: 1323
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
3 Просмотров: 3402
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Просмотров: 4230
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
1 Просмотров: 1368
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
Просмотров: 12474
"Фантазирую, как бы выглядели пассажиры, если "содрать" с них шелуху осовременивания" - фотограф
"Фантазирую, как бы выглядели пассажиры, если "содрать" с них шелуху осовременивания" - фотограф
Просмотров: 1719
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Просмотров: 10719
"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева
"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева
Просмотров: 7650
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
4 Просмотров: 1683
"Минск надо снять с повестки дня" – почему не работают соглашения
"Минск надо снять с повестки дня" – почему не работают соглашения
1 Просмотров: 702
Фото
Все фото
7
25
5
19
32
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
&quot;Социалистическую&quot; выставку во Львовском художественном центре атаковали неизвестные в масках
"Социалистическую" выставку во Львовском художественном центре атаковали неизвестные в масках
Из Литвы в Украину прибыли ракетные комплексы Stinger
Из Литвы в Украину прибыли ракетные комплексы Stinger
&quot;Алине Паш подрисовал победу Офис президента&quot; - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Видео
Все видео
Ко Дню влюбленных: предлагаем подборку самых романтичных фильмов и песен
Ко Дню влюбленных: предлагаем подборку самых романтичных фильмов и песен
"Схемы" расследовали, почему украинские поезда часто сходят с рельсов
"Схемы" расследовали, почему украинские поезда часто сходят с рельсов
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
Полуобнаженный украинец установил "ледяной" рекорд
Полуобнаженный украинец установил "ледяной" рекорд
Съехались тысячи человек: украинская "Мрия" в Дании наделала шума
Съехались тысячи человек: украинская "Мрия" в Дании наделала шума
Интервью
1/5
VIP-заработки. В Польше Коноплянку будет тренировать наставник Левандовського
VIP-заработки. В Польше Коноплянку будет тренировать наставник Левандовського
Просмотров: 351
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1755
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 3015
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1323
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
11 февраля 2022
1 Просмотров: 405
Ми
Час від часу це стається, немов осяяння. Ти розумієш, як багато тих, кого ти називаєш "ми". Цих людей ти розумієш іще до того, як спитав їхні імена. ...
понедельник, 14 февраля 2022 07:18

Погода в День влюбленных будет солнечной и теплой

  Комментировать
Погода в День влюбленных будет солнечной и теплой
Погода в Украине 14 февраля в большинстве областей будет солнечная и теплая. Фото: pixabay.com

Погода в Украине сегодня, 14 февраля, в большинстве областей будет солнечной. Только на Закарпатье и в Крыму ожидается небольшая облачность.

Днем будет царить тепло. Но ночью похолодает, сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Температура воздуха днем ​​по Украине будет колебаться от +2 до +8°C. Теплее всего будет в западных и южных областях, а вот на востоке и севере будет прохладнее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня узнаем, какая погода будет летом

Ночью ожидается -3...-6°C, а в Харьковской области термометры покажут до -8°C.

В Киеве днем ​​термометры покажут от +4 до +6°C. Ночью температура воздуха опустится до -4°C. Осадков синоптики не прогнозируют.

Начало весны в Украине напомнит о зиме.

В конце марта установится настоящая весенняя погода, апрель порадует теплом, а май – дождями. Такой прогноз на весну 2022 года озвучил народный синоптик Владимир Деркач из Волыни.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Погода в День влюбленных будет солнечной и теплой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
7
 Просмотров: 29587
Угроза вторжения России: &quot;слуги&quot; срочно обратились к украинцам
Угроза вторжения России: "слуги" срочно обратились к украинцам 3 Просмотров: 16254
&quot;Водки нет. Идите домой&quot; - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
19
 Просмотров: 12474
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
17
 Просмотров: 10719
&quot;Интер&quot; с его победобесием и русским духом не меньшее зло&quot; - сети гудят о закрытии канала Мураева
"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева
19
 Просмотров: 7650
Общество
Гороскоп на 14 февраля: почему этот день на самом деле так особенный
Гороскоп на 14 февраля: почему этот день на самом деле так особенный
 Просмотров: 189
Весна подготовила погодные сюрпризы: народный синоптик удивил прогнозом
Весна подготовила погодные сюрпризы: народный синоптик удивил прогнозом Просмотров: 639
Сегодня узнаем, будет ли ранняя весна
Сегодня узнаем, будет ли ранняя весна Просмотров: 333
Силы территориальной обороны в Украине укомплектованы на 70%
Силы территориальной обороны в Украине укомплектованы на 70% Просмотров: 162
Росія перекидає до кордону України танки - СІТ
Росія перекидає до кордону України танки - СІТ Просмотров: 1872
Больше всего комментируют
25
"Предоставьте доказательства": Зеленский прокомментировал сообщения о вторжении РФ в ближайшее время
7
Порошенко требует от Зеленского немедленно созвать СНБО и готов предоставить план действий по защите страны
4
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
3
Угроза вторжения России: "слуги" срочно обратились к украинцам
3
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
Голосов: 58503
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть