Погода в День влюбленных будет солнечной и теплой

Погода в Украине 14 февраля в большинстве областей будет солнечная и теплая. Фото: pixabay.com

Погода в Украине сегодня, 14 февраля, в большинстве областей будет солнечной. Только на Закарпатье и в Крыму ожидается небольшая облачность.

Днем будет царить тепло. Но ночью похолодает, сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Температура воздуха днем ​​по Украине будет колебаться от +2 до +8°C. Теплее всего будет в западных и южных областях, а вот на востоке и севере будет прохладнее.

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Ночью ожидается -3...-6°C, а в Харьковской области термометры покажут до -8°C.

В Киеве днем ​​термометры покажут от +4 до +6°C. Ночью температура воздуха опустится до -4°C. Осадков синоптики не прогнозируют.

Начало весны в Украине напомнит о зиме. В конце марта установится настоящая весенняя погода, апрель порадует теплом, а май – дождями. Такой прогноз на весну 2022 года озвучил народный синоптик Владимир Деркач из Волыни.