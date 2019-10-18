Погода радует: синоптики даали прогноз на выходные

19-20 октября в Украине будет тепло и сухо. Фото: almaty.tv

В выходные в Украине ожидается сухая и теплая погода с высокой дневной температурой. Осадков не будет.

Ночью и утром - туман (в западных и северных областях - местами). Ветер южный, юго-восточный, 3-8 м/с, сообщает Укргидромедцентра.

Температура ночью +4...+9 градусов, на побережье морей до +12, днем ​​+17...+22 градусов.

В Киеве - без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +7...+9 градусов, днем ​​+20...+22.

20 октября - без осадков. Ночью и утром в большинстве областей туман. Ветер южный, юго-восточный, 3-8 м/с.

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Температура ночью +4...+9 градусов, на крайнем западе и юге страны до +12. Днем +17...+22 градусов, на Закарпатье и Прикарпатье местами до +25.

В Киеве - без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью +7...+9, днем ​​+20...+22 градусов.

В Киеве во вторник, 15 октября, зафиксировали температурный рекорд. Так после полудня столбик термометра в столице максимально поднялся до отметки + 24,1 °С, что на 0,4 °С выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного 134 года назад.