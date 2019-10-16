Впервые за 134 года: в Киеве зафиксировали температурный рекорд

В Киеве температура почти на полградуса превысила предыдущий исторический максимум. Фото: NewsDay

В Киеве во вторник, 15 октября, зафиксировали температурный рекорд.

Так после полудня столбик термометра в столице максимально поднялся до отметки + 24,1 °С, что на 0,4 °С выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного 134 года назад. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

"Такая высокая, как для середины октября, температура за климатической нормы соответствует середине августа", - отметили в ведомстве.

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Всю эту неделю, по предварительным прогнозам, будет царить сухая малооблачная теплая погода - "бабье" лето.