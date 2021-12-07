Погода продолжает ухудшаться: водителей предупредили об опасности

8 декабря в Украине продолжат ухудшаться погодные условия.
Из-за гололеда на дорогах объявили желтый уровень опасности, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"В среду на Севере, в Винницкой и Черкасской областях ожидается гололед, местами налипание мокрого снега. На Западе, Севере и Винницкой области на дорогах будет гололед, первый уровень опасности", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют водителям:
- выдерживать дистанцию между автомобилями;
- соблюдать скоростной режим;
- не совершать резких маневров во время езды;
- снижать скорость возле пешеходных переходов.
Украинцам также советуют 7-8 декабря воздержаться от походов на высокогорье в связи со снегопадами и метелями. В горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность, объявили третий уровень опасности.
Умеренная снеголавинная опасность сохранится также на высокогорье Закарпатской области и в среднегорье Львовской области.
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7 декабря в большинстве областей Украины наблюдают туман, на Западе на дорогах гололедица. Водителей призвали по возможности не садиться за руль. Рекомендации, которых стоит придерживаться водителям во время тумана, по ссылке.
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