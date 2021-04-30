Погода поразит украинцев в первые дни мая

В субботу дожди пройдут в западных и восточных областях. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

В воскресенье осадки предполагаются ночью в западных областях, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Температура воздуха в дневные часы ожидается +15...20°С. Ночью свежее, но уже без заморозков: +7...13°С, на северо-западе и западе +4...10°С.

"Сразу хочу порадовать, что на Пасху будет тепло. В восточных областях маловероятны существенные осадки, а вот нашу дорогую столицу помоет хороший ливень", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko

Дожди с грозами будут следовать в восточном направлении и захватывать в течение 2 мая север, центр и юг, кроме Запорожья и Крыма.

В Киеве завтра без осадков. Ожидается теплая солнечная погода. В ночь на воскресенье будет звездно и прохладно, +9...12°С. Днем 2 мая начнет увеличиваться облачность, усилится юго-восточный ветер, а вечером в воскресенье начнется гроза.

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Самую низкую температуру, -5,1°C, зафиксировали 30 апреля 1954-го в Черкассах. Наивысшую, +31,4°C, 1970 году в Луганске. Шквальный ветер был в Симферополе 30 апреля 1987-го. Достигал скорости 26 м/с.