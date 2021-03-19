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пятница, 19 марта 2021 09:23

Погода порадует весенним теплом: синоптики назвали даты

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С конца марта погода в Украине начнет меняться в сторону потепления.

Серьезно теплеть начнет уже с 26-27 чисел. На термометрах можно будет увидеть значение выше +10°С, сообщает Gismeteo.

Хотя и ожидаются небольшие температурные качели, из западных областей начнет заходить теплый воздух. До конца следующей недели в Украине не стоит ждать существенного весеннего тепла. Ночью будут заморозки до -5°С, а днем +2...7°С.

С 26-27 марта столбики термометров постепенно пойдут вверх, показывая до +6...12°С.

Автор: gismeteo.ua
 

В столице прогнозируют скачок температуры 21-22 марта. Потом снова похолодает, но с 26 числа снова постепенно начнет теплеть.

Автор: meteoprog.ua
 

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В ряде областей ожидаются осадки в виде мокрого снега, а в начале апреля возможно похолодание. В Киеве пик тепла прийдется на 30 марта. В последний день месяца температура слегка опустится, а вот с 1 апреля столбики термометров покажут +6°С.

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Дата
19
марта

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