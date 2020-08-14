Погода на выходных будет зависеть от антициклона

Температура воздуха на выходных будет +24 - +28 градусов. Фото: pixabay

Антициклон Emil определит погоду в Украине в выходные.

Будет сухо, сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

В субботу, 15 августа, возможны дожди с грозами на Прикарпатье. В воскресенье, 16 августа, возможность локальных небольших дождей ожидается в Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

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Температура воздуха на выходных будет +24 +28°C. В северных и восточных областях в субботу +19 +24°C, в воскресенье потеплеет до +23 +27°C. Ночи будут прохладными. Минимальная температура воздуха в восточных и северных областях +9 +13°C.

В Киеве на выходных ожидается солнечная погода. В субботу около +23°C, в воскресенье потеплеет до +25 +27°C.

С начала следующей недели в Украину снова вернется жара.

В пятницу, 14 августа, погода в большинстве областей Украины будет сухой. Только в некоторых регионах ожидаются осадки и грозы. Максимальная температура воздуха достигнет 29°C, сообщает Укргидрометцентр.