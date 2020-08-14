Чем порадует погода на Маковея

14 августа погода в большинстве областей Украины будет сухой. Только в некоторых регионах ожидаются осадки и грозы. Фото: pixabay.com

В пятницу, 14 августа, погода в большинстве областей Украины будет сухой. Только в некоторых регионах ожидаются осадки и грозы.

Максимальная температура воздуха достигнет 29 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

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Небольшие кратковременные дожди и грозы синоптики прогнозируют в Карпатском регионе днем.

Температура воздуха по стране 19-24 градуса тепла. В южной части и большинстве западных областей, кроме востока, до +29.

Осень в Украине побрызгает дождями и дважды согреет "бабьим летом". Зима наступит с незначительным похолоданием, но порадует и нетипичным для этого периода теплом - "зимним бабьим летом", говорит народный синоптик Владимир Деркач.