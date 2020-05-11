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Погода на 11 мая: будет жара без осадков

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Автор: facebook.com
  11 мая в Украине температура днем будет 25-27°, на востоке страны 20-22°
11 мая в Украине температура днем будет 25-27°, на востоке страны 20-22°

В понедельник, 11 мая, в Украине осадков не предвидится. Температура достигнет более 20 градусов тепла.

"11 мая будет царить прекрасная погода. Осадков не ожидаем. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в западных и южных областях днем ​​местами порывы 15-20 м/с", - сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью 9-11°; днем 25-27°, на востоке страны 20-22°.

В то же время синоптики предупреждают о пожарной опасности из-за солнечной погоды.

"10-11 мая в большинстве районов восточных, Одесской, Николаевской и Запорожской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - пишут в Укргидрометцентре.

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Во вторник, 12 мая, в Украине, кроме юго-востока, ожидаются грозовые дожди, в отдельных районах град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, ночью на западе, днем ​​в Украине порывы и шквалы 15-20 м/с.

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