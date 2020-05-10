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Гороскоп на 11-17 мая: неделя станет началом финансового кризиса

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Гороскоп на 11-17 мая: неделя станет началом финансового кризиса
Выигрывает тот, кто не спешить. Двигайтесь медленно, и все будет получаться, как следует.. Фото: pixabay.com

Неделя с 11 по 17 мая станет началом финансового кризиса. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Ретроградными станут Юпитер, Сатурн и Венера, - говорит астролог. - Солнце находится на агрессивной звезде Альголь. Предприниматели продолжат закрывать свой бизнес и сокращать персонал. Выигрывает тот, кто не спешить. Двигайтесь медленно, и все будет получаться, как следует. Торговля и переговоры лучше пойдут в среду и четверг. Налаживайте контакты по телефону. Чем меньше встреч будет происходить, тем лучше будет договориться".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Лучше неделю проживут люди сдержанные и мудрые. Прислушайтесь к пожилым родственникам. Они будут давать ценные советы. Следите за тем, что происходит вокруг. Ничего не обещайте, потому что сдержать слово в таких условиях не удастся.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Часто будете чувствовать себя растерянными. Занимайтесь тем, к чему привыкли. Не принимайте судьбоносных решений. Со среды появится больше возможностей заработать.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Язык - ваш враг. Следите за словами. То, что скажете по секрету, скоро используют против вас. Во вторник после обеда появятся силы и возможности что-то изменить к лучшему.

Рак (22 июня - 22 июля)

Рискуете испортить дела, над которыми работали в течение весны. Воздержитесь от приобретения недвижимости. Это время рискованной финансовой деятельности. Сомневаетесь в своих силах? Ищите надежную поддержку среди друзей и родственников.

Лев (23 июля - 23 августа)

Планы могут меняться каждый час. Прислушайтесь к подсказкам судьбы. Если вас куда-то не пускает, значит туда ехать не надо. Не жертвуйте интересами любимых, коллег и друзей.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Делайте то, к чему привыкли. Прислушайтесь к интуиции. Именно она подскажет, куда двигаться дальше. Даже выгодные на первый взгляд предложения окажутся убыточными. Свидание планируйте после обеда. Вечером сумеете очаровать кого угодно.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Сейчас нельзя кому-то доверять. Двигайтесь медленно. Будьте осторожны. Не флиртуйте с другими на глазах у любимых, воздержитесь от распространения слухов. Последствия ваших слов и поступков не заставят себя ждать.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

В доме могут бурлить страсти. Чтобы уйти от решения проблем, начнете исчезать на работе. Родные не будут знать, чего хотят, поэтому будут требовать все и сразу.Дайте себе время, чтобы разобраться в чувствах.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

На ближайшие 4 месяца надо остановиться и переждать. Не бросайте то, что работает. Даже если это дело приносит небольшие заработки. На взлеты рассчитывайте с ноября. Встретите человека, который поддержит, поможет легче пережить даже самые трудные моменты.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Наблюдайте за жизнью людей, которые вокруг вас. Заботьтесь о родных. Начинается период штиля. Держитесь своего окружения и медленно делайте то, что любите.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Хорошо будут чувствовать себя те, которые умеют жить здесь и зараз.Захочеться крикнуть: "Остановись, мгновенье, ты прекрасно". Только строить воздушные замки не стоит. Ничего из запланированного не будет реализовано. Не тратьте все до копейки. Бюджет будет пополняться медленно.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Сейчас надо повиноваться обстоятельствам. Выиграет тот, кто научится терпеть. Берегите от повреждения свои имущество. Относитесь критически к тому, что слышите. Не верьте людям, которые пытаются убедить.

9-10 мая будьте готовы к непредсказуемому развитию событий. Выходные будут утомлять и истощать пустыми разговорами и обещаниями.

Автор: Gazeta.ua
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