Погода: на начало недели обещают град

В понедельник в Украине ожидается теплая погода без осадков.
Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в западных и южных областях днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°; днем 23-28°, на востоке страны 18-22°, сообщает Укргидрометцентр.
В Киеве без осадков. Температура ночью около 10°, днем 25-27°.
Во вторник в Украине, кроме юго-востока, грозовые дожди, в отдельных районах град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, ночью на западе, днем в Украине порывы и шквалы 15-20 м/с.
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Температура ночью 10-15°, днем 17-22°, на юге и востоке до 26°, в западных областях 12-17°. В Карпатах дождь и мокрый снег, температура ночью и днем 2-7° тепла.
В Киеве 12 мая грозовые дожди, возможен град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 13-15°, днем около 20°.
На выходные, 9-10 мая, в Украине прогнозируют теплую погоду и дожди. Похолодание ожидается на следующей неделе.
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