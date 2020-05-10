Погода: на начало недели обещают град

 
Ексклюзивы
1/5
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4473
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 612
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 3168
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2484
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2214
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 999
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1476
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1242
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1935
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1665
Фото
Все фото
13
11
4
8
5
Украинские спецназовцы провели зрелищные учение
Украинские спецназовцы провели зрелищные учение
В Киевском СИЗО открыли платные камеры: условия, расценки и законность &quot;новинки&quot;
В Киевском СИЗО открыли платные камеры: условия, расценки и законность "новинки"
Зеленский прибыл на границу с Россией
Зеленский прибыл на границу с Россией
Агента недвижимости оплачивает владелец квартиры - Украинка о Малайзии
Агента недвижимости оплачивает владелец квартиры - Украинка о Малайзии
Открыли первый в мире памятник Ивану Мазепе
Открыли первый в мире памятник Ивану Мазепе
Видео
Все видео
Онуфрий о Covid-19: "Люди всегда болеют и умирают. Это нормально"
Онуфрий о Covid-19: "Люди всегда болеют и умирают. Это нормально"
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
Композитора избили до смерти за замечание относительно языка
Композитора избили до смерти за замечание относительно языка
Более 500 инфицированных за сутки: свежая статистика коронавируса в Украине
Более 500 инфицированных за сутки: свежая статистика коронавируса в Украине
Украинцам рассказали, как защитить свою землю в Крыму
Украинцам рассказали, как защитить свою землю в Крыму
Интервью
1/5
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 612
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 3168
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1773
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1233
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3825
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
08 мая 2020
Просмотров: 486
Вірус як шанс
Наприкінці Першої світової війни світ став жертвою нової катастрофи – "іспанського грипу". Він виявився ще більшим прокляттям, ніж сама війна. ...
воскресенье, 10 мая 2020 13:22

Погода: на начало недели обещают град

  Комментировать
Погода: на начало недели обещают град
Со следующей недели начнется похолодание. Фото: pexels.com

В понедельник в Украине ожидается теплая погода без осадков.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в западных и южных областях днем ​​местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°; днем 23-28°, на востоке страны 18-22°, сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве без осадков. Температура ночью около 10°, днем ​​25-27°.

Во вторник в Украине, кроме юго-востока, грозовые дожди, в отдельных районах град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, ночью на западе, днем ​​в Украине порывы и шквалы 15-20 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Температура ночью 10-15°, днем ​​17-22°, на юге и востоке до 26°, в западных областях 12-17°. В Карпатах дождь и мокрый снег, температура ночью и днем ​​2-7° тепла.

В Киеве 12 мая грозовые дожди, возможен град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем ​​порывы 15-20 м/с. Температура ночью 13-15°, днем ​​около 20°.

На выходные, 9-10 мая, в Украине прогнозируют теплую погоду и дожди. Похолодание ожидается на следующей неделе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Погода: на начало недели обещают град». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
мая

Эйнштейна раскритиковали из-за его самой популярной теории

Самое читаемое
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
 Просмотров: 17676
Мужу повезло: фитнес-модель вызывала восхищение и зависть сексуальными формами
Мужу повезло: фитнес-модель вызывала восхищение и зависть сексуальными формами
3
 Просмотров: 14976
&quot;Совкодрочерство и победобесие&quot; - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни
"Совкодрочерство и победобесие" - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни 5 Просмотров: 10080
Самая горячая девушка-арбитр в мире: фото сексуальной Каролины Бояр
Самая горячая девушка-арбитр в мире: фото сексуальной Каролины Бояр
11
 1 Просмотров: 9936
Венедиктова на 9 мая запостила сторонника оккупации Крыма и доверенное лица Путина
Венедиктова на 9 мая запостила сторонника оккупации Крыма и доверенное лица Путина 2 Просмотров: 6030
Общество
Эйнштейна раскритиковали из-за его самой популярной теории
Эйнштейна раскритиковали из-за его самой популярной теории
 Просмотров: 18
Главный врач станции скорой помощи умер от Covid-19
Главный врач станции скорой помощи умер от Covid-19 Просмотров: 81
Онуфрий впервые за 3 недели появился на людях – без маски
Онуфрий впервые за 3 недели появился на людях – без маски Просмотров: 99
Украинцев не выпускают за границу без специального разрешения - посольство
Украинцев не выпускают за границу без специального разрешения - посольство Просмотров: 360
В Украине появится еще один производитель тестов на коронавирус
В Украине появится еще один производитель тестов на коронавирус Просмотров: 108
Больше всего комментируют
5
"Совкодрочерство и победобесие" - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни
3
Зеленский ответил Грузии: Саакашвили - гражданин Украины
3
В Мелитополе пенсионер размахивал флагом СССР
2
Венедиктова на 9 мая запостила сторонника оккупации Крыма и доверенное лица Путина
2
Я стебусь из твоих ватных видео и детских стишков – украинский борец бросил вызов Усику
Голосов: 51183
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua