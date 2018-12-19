Народный артист Украины Петр Ластивка погиб в результате пожара. Фото: Kino-teatr

В Тернополе 18 декабря погиб народный артист Украины Петр Ластивка-старший. Актер сгорел в своей квартире, ему было 96 лет.

Как отмечается, возгорание произошло от короткого замыкания электропроводов, в квартире начался пожар. К сожалению, Петр Ластивка спастись не смог. Об этом сообщается на сайте города.

Петр Ластивка родился 5 июня 1922 года в селе Савинцы, Киевская область. Окончил школу киноактера при Киевской киностудии художественных фильмов (ныне - киностудия им. Довженко). Работал в Закарпатском и Черниговском музыкально-драматическом театрах. С 1960 по 1988 год служил в Тернопольском драмтеатре.

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Ластивка был исполнителем 100 ролей на сцене театра. Играл роли в спектаклях "Наталка Полтавка", "Земля", "Дикий Ангел", "Цыганка Аза" и др. Актер снялся в таких фильмах, как "Третий удар", "Дума о Ковпаке", "Чертова дюжина" и "Всадники".

14 декабря умер самый младший директор частной библиотеки Украины Дмитрий Ружевич, который из-за болезни был прикован к инвалидной коляске.