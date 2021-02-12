Поезда 2 направлений запаздывают из-за непогоди - Укрзализныця

В Укрзализныце предупредили об опоздании поездов. Фото: Укрзализныця

12 февраля из-за плохой погоды 2 поезда едут с опозданием.

Задерживаются поезд №14 Солотвино - Киев и №142 Львов - Бахмут, сообщает пресс служба Укрзализныци.

"Поезда задерживаются на 6 и 5 часов соответственно. 119 пассажиров, ожидающих поезд №142 на Центральном вокзале в Киеве, бесплатно разместили в зале ожидания повышенной комфортности до прибытия поезда", - написали в сообщении.

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Для тех, кто едет поездом №14 и собирается продолжить маршрут в направлении Днепра и Запорожья, организуют пересадку на вечерний поезд Интерсити +.

"Также утром 12 февраля задержали на 26 минут отправку из Львова поезда №45 Ужгород - Лисичанск для удобной пересадки пассажиров поезда Днепр - Трускавец. Другие поезда Укрзализныци следуют по расписанию", - сообщили в компании.

По состоянию на утро 12 февраля в Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черниговской областях снежит. В Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Cумський областях - местами небольшой снег с дождем.