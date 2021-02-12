Зимний апокалипсис продолжается: спасатели предупреждают о метелях и гололеде

12 февраля в Украине будут наблюдаться сложные погодные условия. Фото: t.me/KyivCityOfficial

По состоянию на утро 12 февраля в Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черниговской областях снежит. В Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Cумський областях - местами небольшой снег с дождем.

На Львовщине и Волыни ограничили движение тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта, чтобы могла работать снегоочистительная техника, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Львовская область - на а/у М-06 Киев-Чоп, М-09 Тернополь-Рава-Русская - в пределах области; Волынская область - на а/у Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка), Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка -Локачи) и Т-03-03 Луцк-Дубно", - сказано в сообщении.

На въездах в Киев продолжают функционировать 8 пунктов обогрева ГСЧС, оказана помощь за сутки 29 лицам, с начала непогоды - более 300.

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12 февраля в Украине будут сложные погодные условия с порывами ветра до 15-20 м/с. Кроме южного востока и востока, метели, снежные заносы, на дорогах гололедица. В Сумской, Полтавской, Кировоградской областях местами налипание мокрого снега, гололед - 1-й уровень опасности, желтый. В течение 12-13 февраля в Украине значительное снижение температуры; 14-18 февраля холодная погода.

Сильные снегопады в Украине продлятся до вечера субботы, а тем временем во Львовской области выпало до 90 см снега. Это больше всего от начала действия циклона. В Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях 15-20 см.

Ближайшую неделю в Украине будет держаться морозная погода. Температура продолжит опускаться на несколько градусов. Небо зятянет облаками. Согласно данным Укргидрометцентра, холоднее всего будет на Севере и Западе. Там прогнозируют до -14°C. В центральных регионах температура воздуха максимально будет опускаться до -12°C. А вот на Западе и на Юге будет теплее, до -8°C.