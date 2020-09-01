Поезд, самолет, метро, автобус: в Украине хотят ввести единый билет

В Украине хотят ввести единый электронный билет. Фото: pixabay

В сентябре 2020 года можно будет приобрести единый электронный билет SmartTicket для проезда в транспорте.

Им можно будет пользоваться для проезда на поездах дальнего следования и метро в Киеве, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Telegram.

По его словам, продажа единого электронного билета SmartTicket будет осуществляться на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua и на SmartTicket.gov.ua. Кроме Киева внедрением SmartTicket также заинтересовались в Мариуполе, Харькове и во Львовской облгосадминистрации .

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Криклий отметил, что сейчас ведутся работы по подключению к системе перевозчиков: украинской авиакомпании SkyUp и автобусного перевозчика Gunsel.

"В дальнейшем пассажир сможет приобрести единый билет сразу на 4 вида транспорта или, например, метро и поезд, или на поезд и самолет", - пояснил министр.

На заседании правительства 29 июля одобрили постановление о реализации экспериментального проекта по внедрению единого е-билета.Реализовать инициативу хотят до 30 июня 2021 года.Оформить билет можно будет портале на e-transport.gov.ua.