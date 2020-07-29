Кабмин поддержал проект единого транспортного е-билета

Экспериментальный проект по внедрению е-билета начнут в столице с единого е-билета на железную дорогу и метро. Фото: Pixabay

На заседании правительства 29 июля одобрили постановление о реализации экспериментального проекта по внедрению единого е-билета.

Реализовать инициативу хотят до 30 июня 2021 года.

Оформить билет можно будет портале на e-transport.gov.ua.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что единый электронный билет планируют запускать в несколько этапов:

1. Железнодорожные перевозки (Киев - Харьков; Киев - Одесса; Киев - Львов) + Киевский метрополитен

2. Все железнодорожные перевозки + весь муниципальний транспорт Киева

3. Внутренние авиа- и автобусные перевозки и расширение географии городов

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Внедрением экспериментального проекта будет заниматься ГП "Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности" в сотрудничестве с АО "Укрзализныця" и авиакомпанией SkyUp.

Почему город не может ввести долгожданный е-билет и когда киевляне все же дождутся нововведения, Gazeta.ua рассказал эксперт по транспортному моделированию Дмитрий Беспалов.