"Подтвердило надежность": военные испытали новое мощное оружие

Военные испытали противотанковые ракетные комплексы. Фото: bayanay.info

Украинские военные испытали противотанковые ракетные комплексы "Корсар" и "Стугна-П". Они разработаны и созданы конструкторским бюро "Луч".

"Военные отобрали несколько ракет из партии, которая уже готова к передаче в ВСУ, и провели реальные пуски в условиях, приближенных к боевым. Расчеты комплексов "Корсар" и "Стугна-П" успешно выполнили поставленные перед ними задачи и подтвердили высокую надежность и чрезвычайные тактико-технические характеристики новых противотанковых управляемых ракет", - написала пресс-служба предприятия в Facebook.

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В компании отметили, что это были приемо-сдаточные испытания очередной партии современных противотанковых комплексов. Образцы оружия создали по заказу Вооруженных сил Украины.

Испытания "Корсара"

Стрельба из "Стугны"

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