Военные показали испытания противотанковых управляемых ракет

Военные провели испытания современных противотанковых управляемых ракет. Фото: Facebook

Госпредприятие "Укроборонпрома" успешно провело приемо-сдаточные испытания очередной партии современных противотанковых управляемых ракет.

Оружие изготовило "Государственное киевское конструкторское бюро "Луч", по заказу Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Facebook.

"Украинские военные отобрали несколько ракет из партии, которая уже готова к передаче в Вооруженные силы, и провели реальные пуски в условиях, приближенных к боевым", - сказано в сообщении.

Испытания прошли успешно, расчеты комплексов "Корсар" и "Стугна-П" выполнили поставленные перед ними задачи и подтвердили высокую надежность и чрезвычайные тактико-технические характеристики новых противотанковых управляемых ракет, которые в ближайшее время усилят подразделения ВСУ.

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На аэродроме Кульбакино в Николаевской области самолеты МиГ-29 устроили имитацию воздушного боя. Украинские военные демонстрировали свои наработки на международных учениях "Си Бриз".