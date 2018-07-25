Тонкая работа: показали, как тренируются украинские снайперы

В сети показали, как тренируют украинских военных снайперских подразделений. Фото: INTV.ua

В сети показали, как тренируются украинские снайперские подразделения. Цель воинов усовершенствовать индивидуальные навыки и слаженность действий.

"Кропотливая, очень тонкая работа, результатом которой станет снайпер-профессионал. Именно тот, кто заставит российского оккупанта уважать мощь и мастерство украинских воинов. Задача снайпера - стать грозой врага, снайперы Вооруженных сил Украины такими и есть", - пишет пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

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Подготовкой снайперов и связистов в оккупированном Донбассе занимаются российские офицеры - выходцы из Крыма и Беларуси. По данным ГУР, снайперов учат русские инструкторы в учебных центрах в Иловайске и Луганске, а также на полигонах Кадамовский и Кузьминский Ростовской области РФ.