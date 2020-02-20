Подстрекателей выступлений против эвакуации украинцев могут внести в "Миротворца"

"Миротворец" обещает наказать подстрекателей. Фото: Reuters

Всех подстрекателей к акциям протеста в связи с эвакуацией украинцев из КНР на родину занесут в базу "Миротворца".

"Общество должно знать их в лицо. Просим СМИ присоединиться к выявлению тех, кто целенаправленно подстрекает людей к совершению этого преступления", - отметили в "Миротворце".

Их обвиняют по статье 135 Уголовного кодекса Украины "Оставление в опасности". Статья предусматривает ответственность за заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению.

Совершение подобных действий является распространением аморального поведения, неуважением к правам человека на жизнь и безопасность, пренебрежением нравственными и правовыми нормами.

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"Мы на 100% уверены, что после попадания в Чистилище, подстрекатели и организаторы сегодняшних акций почувствуют на себе радости своей ничтожной жизни", - говорится в сообщении.

Автобусы с украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах на Полтавщине. В сопровождении силовиков в санаторий Нацгвардии заехали 7 автобусов.