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четверг, 10 сентября 2020 01:36

Подсчитали, сколько выпускников с ОРДЛО стали студентами вузов Украины

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Подсчитали, сколько выпускников с ОРДЛО стали студентами вузов Украины
В вузы Украины зачислено 1,5 тыс. выпускников из Донбасса. Фото: Ракурс

Почти 1,5 тыс. абитуриентов с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей зачислены в высшие учебные заведения Украины.

Вступительная кампания для этой категории выпускников продлится до 23 октября, сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук в эфире телеканала "ДОМ".

Она подчеркнула, что во время вступительной кампании одним из вызовов было помочь детям выехать на подконтрольную Киеву территорию, "вопреки многочисленным преградам, лжи и угрозам со стороны оккупантов".

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"Как вы понимаете, очень много спекуляций и совершенно подрывной информационной деятельности, в том числе на оккупированной территории, о закрытии КПВВ, которые продолжает саботировать регулярно, по поводу того, чтобы молодежь не выпускали с оккупированных территорий. И вовсе доходят ситуации до невероятных и нелогичных действий со стороны оккупационных властей, завершая информационной кампанией – угрозы, рассылка сообщений", – рассказала Голованчук.

Напомним, согласно программе президента Украины, в 2020 году абитуриенты с ОРДЛО могли вступать в украинские вузы без ВНО. Для этого предусмотрены места в 150 университетах, находящихся в ведении Минобразования и науки, Министерства культуры и информационной политики, а также в трех вузах системы МВД.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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