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вторник, 24 августа 2021 22:31

Подсчитали количество участников на праздновании Дня Независимости

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Подсчитали количество участников на праздновании Дня Независимости
На праздновании Дня Независимости насчитали 100 тыс. участников. Фото: Украинская правда

Полиция насчитала на празднованиях Дня Независимости в Киеве почти 100 тыс. участников.

Национальная полиция обеспечила публичную безопасность во время мероприятий, сообщает НПУ.

Основной задачей правоохранителей было обеспечение безопасности граждан, участвовавших в мероприятиях. Для охраны общественного порядка привлекли подразделения полиции диалога, кинологов, взрывотехников. Кроме того, правоохранители контролировали соблюдение Правил дорожного движения на дорогах населенных пунктов.

"Масштабные мероприятия по случаю Дня Независимости прошли в Киеве. В них приняли участие около 100 тысяч человек. Состоялись и заявленные марши защитников и патриотов Украины при участии более 10 тысяч человек. Безопасность граждан обеспечивали около 10 тысяч правоохранителей - это работники Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии", - сообщил председатель Нацполиции Игорь Клименко.

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Пятого президента Петра Порошенко на Марше защитников в Киеве облили зеленкой. Произошло у входа на станцию ​​метро Крещатик.

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