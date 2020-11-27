Подрядчики "потеряли" миллион на строительство диспетчерской для "скорой"

В Черкассах СБУ выявило хищения бюджетных средств. Фото: www.unn.com.ua

В Черкассах похитили 1 млн грн на строительство диспетчерской станции для скорой помощи.

"Правоохранители разоблачили сделку с присвоением средств областного бюджета, выделенных на строительство инфраструктурных объектов медицины. По данным предварительного следствия, в 2019 году должностные лица одного из департаментов Черкасской ОГА заключили договор с представителями коммерческой структуры. Согласно подписанному документу подрядчики должны были построить в областном центре диспетчерскую станцию для машин скорой помощи ", - говорят в СБУ

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Из облбюджета выделили более 45 млн грн. Но экспертизы показали, что коммерсанты при подготовке актов выполненных работ искусственно завысили реальную стоимость.

Следователи СБУ уже сообщили о подозрении руководителю коммерческой структуры. Впоследствии суд изберет ему меру пресечения.

Жители Нежина Черниговской области приняли 400 тыс. грн онлайн-кредитов на других граждан. В целом они причастны к оформлению почти 500 мошеннических кредитов. Паспортные данные и идентификационные номера людей злоумышленники брали с баз в сети. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.