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воскресенье, 02 августа 2020 04:45

Подозреваемому в нападении на женщину в поезде "светит" до 7 лет тюрьмы

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Подозреваемому в нападении на женщину в поезде &quot;светит&quot; до 7 лет тюрьмы
Мужчина в поезде напал на женщину. Фото: 24 канал

Мужчине, который в вагоне поезда напал на пассажирку, грозит до 7 лет лишения свободы.

"Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие), ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении на странице прокуратуры Киева в Facebook.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

Соломенским районным судом столицы подозреваемому избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 28 сентября.

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Напомним, в поезде Мариуполь – Киев мужчина жестоко избил женщину и пытался ее изнасиловать. По ее словам, в ту ночь она ехала с ребенком в купе. Анастасия проснулась от сильных ударов по голове. Сначала неизвестный ее жестоко избил, а потом попытался изнасиловать.

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