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понедельник, 20 мая 2019 18:34

Подозреваемого в убийстве Гандзюк объявят в международный розыск

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Подозреваемого в убийстве Гандзюк объявят в международный розыск
Алексею Левину избрали меру пресечения. Фото: UAportal

Разблокировано международный розыск одного из организаторов нападения на Екатерину Гандзюк.

Следственный судья Шевченковского районного суда Киева сегодня вынес решение об избрании Алексею Левину меры пресечения в виде содержания под стражей, написала в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Полный текст постановления предоставят 23 мая в 15.00. Вступит в силу через 5 дней.

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"После вступления определения в силу Генеральной прокуратурой будет представлен экстрадиционный пакет документов Национального бюро Интерпола Украины. Левин будет объявлен в международный розыск", - сообщила Сарган.

Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт по поводу 5 подозреваемых в нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Документы утвердили 7 мая, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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20
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