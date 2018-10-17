Подозреваемого по делу Екатерины Гандзюк выпустили из СИЗО

Подозреваемый по делу Екатерины Гандзюк вышел на свободу. Фото: Сегодня

Подозреваемый в нападении на общественную активистку и советника городского головы Херсона Екатерину Гандзюк - Виктора Горбунова отпустили из СИЗО.

Пересмотреть меру пресечения для Горбунова просил прокурор и его защита, сообщает местное издание "Мост".

Сам Горбунов сообщил, что он с первых минут задержания сотрудничал со следствием и рассказал все, что знал. В связи с этим суд решил, что ходатайство прокурора следует удовлетворить.

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Ранее суд отпустил под домашний арест участников покушения на Катю Гандзюк Васяновича и Вишневского. Завтра суд будет рассматривать меру пресечения одному из организаторов покушения Сергей Торбин.