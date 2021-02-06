Под телеканалами "Интер" и "Наш" пикетировали. Требовали закрыть

Возле телеканалов "Интер" и "Наш" состоялись прошли протесты против ихней деятельности.

Здания телеканалов взяли под усиленную охрану полиции.

По словам организаторов протеста, каналы надо закрыть "в рамках борьбы с информационной агрессией России", сообщает "Громадське радіо"

Участники демонстрации хотят добиться закрытия телеканалов. "Закройте российскую помойку", - выкрикивали пикетчики.

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Организаторами митингов есть "Основа будущего", "Правый сектор" и Всеукраинская молодежная общественная организация "Сокол".

Патрульная полиция Киева предупреждает, что из-за проведения массовой акции возможно затруднение движения транспорта в направлении ул. Глыбочицкой.

Средняя зарплата на заблокированных каналах "112 Украина", ZIK и NewsOne составляла 5 тыс. Грн. Совет национальной безопасности и обороны Украины всю информацию по каждой компании, имеющие отношение к "правой руки" Виктора Медведчука - депутата от "ОПЗЖ" Тараса Козака, и к которым были введены санкции.