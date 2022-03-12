Под Одессой 600 морпехов взбунтовались и не вышли из судна, дизертиров расстреливают: допрос оккупанта

В СБУ допросили 22-летнего плененного россиянина. Фото: Скриншот

Армейское руководство России возобновило практику "расстрельных отрядов" - эшелонов, которые следуют за основными силами РФ и убивают тех, кто хочет сбежать.

Об этом дежурный пленник рассказывает на допросе в Службе безопасности Украины.

По его словам, в ходе продвижения вглубь Украины армия оккупантов начинает осознавать, что у них далеко не миротворческая миссия.

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"Мне 22 года. Поехал на учебу, после этого нас перебросили на боевые действия. У нас не узнавали хотим ли мы участвовать в этом. Мы базировались в заповеднике "Опук", после этого пересекли границу Украины и шесть дней двигались по территории Украины. Маршрут точно не могу назвать. Мы проходили населенный пункт Веселый, Каховское. Приехали под Николаев и там непосредственно состоялся контакт с Вооруженными силами Украины. Там и сдались.

Мы видели обостряющуюся обстановку. На все вопросы командирам, какого х**на, развернуться и уехать. Не доедем мы домой. Позади эшелоны, убивающие дизертиров, пытающихся вернуться домой", - признается пленник.

Теперь, став соучастником преступлений, оккупант сожалеет, что у них не хватило духу поступить, как морские пехотинцы РФ: "под Одессой 600 морпехов взбунтовались и не вышли из судна, потому что поняли, что происходит".

С начала войны 24 февраля по сегодняшний день, 12 марта, враг потерял более 12 тысяч человек личного состава.