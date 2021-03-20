Под одесским СИЗО собрались сторонники Стерненка: фото

Под стенами одесского СИЗО на акцию поддержки собрались десятки сторонников осужденного на 7 лет активиста и блогера Сергея Стерненка.

Собрали митинг ряд общественных организаций Одессы. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Основным требованием активистов является освобождение Стерненка, других политзаключенных, а также политическая ответственность за то, что происходит, для генерального прокурора, министра внутренних дел и президента.

23 февраля Сергея Стерненка приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Решение вынес Приморский райсуд Одессы.