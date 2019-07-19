Почти каждый второй украинец хорошо относится к России - статистика

"Очень хорошо" или "в основном хорошо" относятся к России 46,5% украинцев.

В то же время имеют "очень плохое" или "в основном плохое" отношение 43,6%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

9,9% опрошенных отказались отвечать или выбрали ответ "сложно сказать".

Статистика института показывает, что отношение к России резко ухудшилось весной 2014 года. Тогда аннексировали Крым, а на Донбассе началась война.

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Исследования проводились 5-15 июля методом личного интервью. Опрошено 2 тыс. граждан из 125 населенных пунктов во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма. Погрешность выборки не превышает 3,3%.

Автор: КМІС Отношение к России резко ухудшилось в 2014 году.

66,5% жителей Украины считают Россию страной-агрессором. А 23,9% имеют противоположную точку зрения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.