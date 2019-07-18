Сколько украинцев считают Россию агрессором - опрос

Большинство считает Россию агрессором. Фото: ТСН

66,5% жителей Украины считают Российскую Федерацию страной-агрессором.

23,9% украинцев имеют противоположную точку зрения, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

На вопрос "Как вы в целом относитесь сейчас к России?" 46,5% респондентов ответили "очень хорошо" или "в основном хорошо". 43,6% респондентов ответили "очень плохо" или "в основном плохо".

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53,2% украинцев хотели бы решение конфликта на Донбассе путем возврата неподконтрольных территорий в состав Украины с теми же правами, которые получат другие регионы после реформы децентрализации. 20,6% готовы к предоставлению автономии этим территориям в составе Украины. 5,7% респондентов поддерживают изоляцию территорий. На возвращении территории военным путем настаивают 4,7% респондентов.

Пятый президент Петр Порошенко внес наибольший вклад в развитие украинской государственности среди всех президентов Украины за всю историю независимости.