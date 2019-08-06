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среда, 07 августа 2019 00:13

Почти 3 тысячи студентов-медиков саботировали международный медицинский экзамен - Супрун

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Почти 3 тысячи студентов-медиков саботировали международный медицинский экзамен - Супрун
Студенты саботировали Государственный экзамен. Фото: РБК

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун призвала расследовать факт саботажа международного экзамена по основам медицины со стороны студентов. На него не явились около 3 тысяч студентов.

"С 1 по 3 июля студенты медицинских университетов третьего курса специальности "Медицина" сдавали международный экзамен по основам медицины - IFOM (International Foundations of Medicine). Этот экзамен состоялся в рамках Единого государственного квалификационного экзамена (ЕДКЭ)", - указала Супрун в Facebook.

"Экзамен сдавали 10 099 студентов. Не явились 2783. При этом подавляющее большинство - 2194 студента не пришли на экзамен без уважительной причины. ... Ни разу за всю историю проведения экзаменов государственной аттестации мы не сталкивались с таким сопротивлением и саботажем, как во время проведения IFOM", - написала Супрун.

"Кстати, координировала процесс по срыву экзамена бывший многолетний руководитель Центра тестирования Минздрава Украины - Ирина Булах. Человек, который "гарантировал" прозрачность и честность тестирования КРОК для студентов-медиков, оказалась главным противником неподкупного теста", - уточнила и.о. главы Минздрава.

Супрун заявила, что "коррупционеры, которые обогащаются на продаже медицинских дипломов, - это угроза для каждого украинца".

Она поблагодарила "тех честных студентов, которые несмотря на все пришли и сдали экзамен".

"Мы будем защищать права честных студентов, которые несмотря на саботаж и распространение фейков пришли и сдали экзамен. Те, кто саботировали (их было значительно меньше), нарушили права честных студентов. Своими действиями они захотели взять в заложники большинство, которое готово идти вперед. Только для того, чтобы удержать их в том болоте, в котором сейчас находится медицинское образование в Украине", - указала Супрун.

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Тестовые задания IFOM охватывают вопросы внутренней медицины, хирургии, педиатрии, психиатрии, акушерства и гинекологии, которые должны знать студенты любой страны мира, учась на последнем курсе высшего медицинского учебного заведения. Структуру и содержание экзамена IFOM разработано международной экспертной комиссией, она является единой для всех стран, участвующих в экзамене IFOM.

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