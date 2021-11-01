Почти 14 тыс. новых случаев Covid-19: какие регионы "лидируют"

За все время пандемии коронавируса в Украине заболели более 2,9 млн человек. Фото: t.me/KyivCityOfficial

13 936 новых случаев Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 ноября. Среди них 905 детей и 111 медработников.

В больницы попали 3 828 пациентов, не удалось спасти 298. Выздоровели – 5 885, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в Одесской (1281), Харьковской (1227), Львовской (1166), Запорожской (895) и Днепропетровской (867) областях.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

город Киев – 495 случаев;

Винницкая область – 298 случаев;

Волынская область – 397 случаев;

Днепропетровская область – 867 случаев;

Донецкая область – 322 случая;

Житомирская область – 827 случаев;

Закарпатская область – 118 случаев;

Запорожская область – 895 случаев;

Ивано-Франковская область – 344 случая;

Киевская область – 396 случаев;

Кировоградская область – 74 случая;

Луганская область – 110 случаев;

Львовская область – 1166 случаев;

Николаевская область – 864 случая;

Одесская область – 1281 случай;

Полтавская область – 259 случаев;

Ривненская область – 455 случаев;

Сумская область – 573 случая;

Тернопольская область – 398 случаев;

Харьковская область – 1227 случаев;

Херсонская область – 828 случаев;

Хмельницкая область – 693 случая;

Черкасская область – 270 случаев;

Черновицкая область – 424 случая;

Черниговская область – 355 случаев.

За все время пандемии в Украине заболели – 2 936 238 человек, выздоровели – 2 442 098 человек, умерли – 68 027 пациентов.

В красной зоне адаптивного карантина находятся 15 областей Украины – Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская. В оранжевой – восемь регионов. И два все еще находятся в желтой.