Почти 14 тыс. новых случаев Covid-19: какие регионы "лидируют"

13 936 новых случаев Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 ноября. Среди них 905 детей и 111 медработников.
В больницы попали 3 828 пациентов, не удалось спасти 298. Выздоровели – 5 885, сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в Одесской (1281), Харьковской (1227), Львовской (1166), Запорожской (895) и Днепропетровской (867) областях.
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Количество заболеваний в регионах в сутки:
город Киев – 495 случаев;
Винницкая область – 298 случаев;
Волынская область – 397 случаев;
Днепропетровская область – 867 случаев;
Донецкая область – 322 случая;
Житомирская область – 827 случаев;
Закарпатская область – 118 случаев;
Запорожская область – 895 случаев;
Ивано-Франковская область – 344 случая;
Киевская область – 396 случаев;
Кировоградская область – 74 случая;
Луганская область – 110 случаев;
Львовская область – 1166 случаев;
Николаевская область – 864 случая;
Одесская область – 1281 случай;
Полтавская область – 259 случаев;
Ривненская область – 455 случаев;
Сумская область – 573 случая;
Тернопольская область – 398 случаев;
Харьковская область – 1227 случаев;
Херсонская область – 828 случаев;
Хмельницкая область – 693 случая;
Черкасская область – 270 случаев;
Черновицкая область – 424 случая;
Черниговская область – 355 случаев.
За все время пандемии в Украине заболели – 2 936 238 человек, выздоровели – 2 442 098 человек, умерли – 68 027 пациентов.
В красной зоне адаптивного карантина находятся 15 областей Украины – Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская.
В оранжевой – восемь регионов. И два все еще находятся в желтой.
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