Киев перешел в красную зону: что и как работает

С 1 ноября в Киеве действует "красная" зона адаптивного карантина. Фото: t.me/KyivCityOfficial

С 1 ноября в Киеве действует "красная" зона адаптивного карантина. Такое решение было принято из-за стремительного распространения короновируса.

С сегодняшнего дня в столице проезд в общественном транспорте, посещение ТРЦ, заведений питания, государственных учреждений и организаций разрешено при наличии ПЦР-теста или Сovid-сертификата. Документы не будут проверять на входе в транспорт - это будут делать выборочно специальные группы правоохранителей.

Полный перечень новых правил, действующих с 1 ноября, обнародовала КГГА. В частности, говорится о:

- запрете на посещение торгово-развлекательных центров несовершеннолетними без сопровождения взрослых с сертификатом вакцинации или ПЦР-тестом;

- запрете пребывания на остановках, в переходах, на территории больниц и в других местах, где трудно соблюдать дистанцию ​​в 1 метр, без одетой маски;

- запрете работы кафе, ресторанов, хостелов, заведений соцзащиты, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров (заведения, чьи сотрудники и посетители вакцинированы или имеют отрицательный ПЦР-тест, смогут работать в обычном режиме);

- запрете проведения массовых мероприятий, если участвующие в них не имеют соответствующих документов о состоянии здоровья;

- отмене плановых госпитализаций в больнице (исключение – экстренные случаи).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, как будут наказывать киевлян за отсутствие Covid-документов

Учебный процесс у учащихся 1-11 классов будет проходить в дистанционном формате. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемиологической ситуации в Киеве.

Детские сады продолжат работать с соблюдением правил красной зоны и при вакцинации 100% персонала заведений.

В красной зоне адаптивного карантина находятся 15 областей Украины – Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская область. В оранжевой – восемь регионов, и два все еще находятся в желтой.