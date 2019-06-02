Почетного патриарха Филарета обвинили в расколе и "бунтарстве"

Филарета обвинили в "бунтарстве". Фото: РБК

Епископ ПЦУ Адриан (Кулик) заявил, что почетный патриарх Филарет созывает киевских священников "для принятия присяги на верность УПЦ КП".

"Мне звонят священники настоятели Киевских храмов, которые до сих пор (формально) под руководством бывшего Киевского митрополита Филарета (Почетного Патриарха), с вопросом: "Владыка Филарет созывает всех священников Киева к себе на Пушкинскую 36 в понедельник на 11:00. Он будет требовать (шантаж / запугивания / угрозы) от нас чтобы мы подписали присягу на верность УПЦ-КП и ему персонально как патриарху КП. Что нам делать? ", - написал церковнослужитель, добавив, что Филарет уже "отделился от ПЦУ".

Он призвал священников принимать решения самостоятельно или "идти за компанию с профессиональным раскольником и бунтарем, который не справился с собственными пороками властолюбия и гордыни, не прислушался к голосу соборного разума Церкви, путем раскола и разрушения УПЦ/ПЦУ, ради удовлетворения своих властных амбиций".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за Филарета церковь может потерять томос

Ранее Филарет заявил, что не будет выполнять три условия томоса об автокефалии, предоставляемого Вселенским патриархатом.