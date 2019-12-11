Почему украинцам отказывают в визе в США

Статистика выдачи краткосрочных виз США показывает, что с 2015 года выдача зменшуеться.Фото: mandruy.com

45% украинцев за год не получили визы в США. Это больше, чем у соседей Украины.

Более отказывали только гражданам Молдовы - 58%. Также отказали 3% поляков, 15% россиян, 22% белорусов, 12% словаков и 9% румын, пишет "Новое время".

Визы B-1 / B-2 выдают иностранцам, которые едут в США на временное пребывание по делам бизнеса - B-1, отдыха или лечения - B-2. С такой визой можно только доехать до пункта пересечения границы США и обратиться за разрешением на въезд. Тогда миграционная служба определяет, можно ли владельцу находиться на территории США и как долго.

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С 31 мая в перечень документов прибавили ссылку на страницу в социальных сетях. Претендент на визу может указать, что не пользуется социальными сетями, но за ложь будет наказание.

Визу США всегда было трудно получить. Если хорошо и правильно подготовиться, то шансы неплохие. Американская виза никогда не была легка в получении, но с правильной подготовкой шансы достаточно высоки.

По словам менеджера визового агентсва USAfromUA Назар, сейчас действительно большой процент отказов, однако все зависит от самого человека и его материального положения в стране проживания. Много отказов из-за того, что люди не могут доказать визовому офицеру свою привязку к родине.

США опасаются угроз общественной безопасности, в частности от террористов и других опасных лиц.

"Об основных документах, которые необходимо предъявить в посольстве, это документы, подтверждающие вашу связь с Украиной, доход, наличие денежных средств. Эта сумма колеблется от тысячи долларов и выше. Подтверждение туристической цели визита - это банальные документы как квитанции об уплате и распечатка формы DS-160 ", - отметил менеджер визового агентства.

Статистика выдачи краткосрочных виз США показывает, что с 2015 года выдача уменьшается.

Одной из причин может быть война в Украине, через которую к заявителям начали тщательнее относиться. Здесь играет роль экономическая ситуация в государстве. В некоторых украинцев возникают проблемы при подтверждении прав собственности на недвижимость или надлежащего уровня доходов, чтобы быть обеспеченным в поездке.

"Универсальная структура визовой политики характерна как для США и для ЕС. Но в случае с США эти требования более тщательно воплощаются. В последний год перед введением безвизового режима с ЕС мы имели процент отказов примерно 3,7%. И даже Великобритания и Канада, которые дают довольно много отказов гражданам Украины, этот процент колебался от 12% до максимум 30% ", - отметил менеджер общественной организации Европа без барьеров Павел Кравчук.

Московский "Спартак" из-за проблем с получением игроками американских виз намерен отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup, который пройдет в американском Орландо в январе.