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среда, 17 июля 2019 15:55

Почему судья освободил из-под стражи экс-беркутовца, расстреливавшего Майдан

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Почему судья освободил из-под стражи экс-беркутовца, расстреливавшего Майдан
Следующее заседание суда состоится 20 августа 2019 года. Фото: Кореспондент

Председательствующий судья по делу об убийстве 48 человек и ранении 80 на ул. Институтской 20 февраля 2014 года Сергей Дячук заявил, что на данный момент у суда нет данных о том, что смерти и ранения людей наступили вследствие действий бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут" Сергея Тамтуры.

Судья рассказал, что провели дополнительную баллистическую экспертизу. Согласно ей не установлено, что Тамтура был причастен к убийствам и ранениям активистов на Институтской, пишет Общественное.

"Сейчас принято такое решение относительно Тамтуры, через 2 месяца могут быть другие данные и может измениться решение относительно меры пресечения. Тем не менее, его продолжают обвинять в причастности к этому преступлению", - отметил судья.

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Следующее заседание суда состоится 20 августа 2019 года. Защита обвиняемых екс-беркутовцев планирует на нем объявить о допросе свидетелей защиты.

16 июля Тамтуре изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "Дело Майдана", которое насчитывает 89 уголовных делопроизводств. Расследуют убийство 91 человека.

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