Почему сегодняшняя дата такая особенная - нумеролог о совпадении трех цифр "21"

С 15 часов наступает тот звездный час, которым не воспользуются только лентяи и дураки. Обостряется интуиция. Фото: pixabay.com

21 января - особый день, который выпадает раз в столетие. Есть совпадение 3 цифр: 21 января, 2021 год, XXI в. Об этом Gazeta.ua рассказала нумеролог Антонина Данилишина.

"Число 21 - таинственное и пророческое, - говорит нумеролог. - Много оно значит для людей азартных, которые сделают все для того, чтобы поймать свою птицу счастья за хвост. Это число победителей. Если хотите, чтобы какое-то дело пошло легко и быстро принесло деньги, начните его сегодня. В числе "21" есть символ силы и жизненной энергии".

По словам нумеролога, совпадение трех цифр "21" неслучаен.

"Кто проспит этот день, будет кусать локти полгода, - говорит нумеролог. - С 15:00 наступает тот звездный час, которым не воспользуются только лентяи и дураки. Обостряется интуиция, вы будете чувствовать, где можно заработать больше, с кем следует вести дело, а от кого время скрыться. Если хотите избавиться от недоброжелательных и завистливых людей из своего окружения, позвоните им в этот день и предложите сделать что-то вместе. Тот, с кем давно пора попрощаться, скорее всего найдет 100 причин, чтобы с вами этого дня не пересекаться. Судьба спасет вас от коварных и лакомых к наживе персон".

21 - число щедрых и доброжелательных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 21 января: кто поймает удачу за хвост

"В этот день нельзя отказывать в помощи, - рассказывает Антонина Данилишина. - Добро и самопожертвование вернутся к вам сторицей. Единственное, чем нельзя жертвовать - собственным временем. Следуйте четко спланированного графика, уверенно двигайтесь к своей цели. Магическое время - 21:21. Это время, когда стоит загадывать желание. Если давно планировать признаться в любви, запланируйте романтическое предложение на этот вечер. Ваша пара проживет в прочном браке, любви и согласии до золотой свадьбы".

Эта комбинация цифр больше будет способствовать людям коммуникабельным и честным. В этот день надо делать все для того, чтобы заманить к себе успех, деньги, славу, признание и гармонию.

"Сильное в этот день будет воображение. Люди такое придумают, что уже на следующий день будут удивляться своим творениям. Открывайте в себе новые таланты, а не сопротивляйтесь подсказкам судьбы. Если что-то вас по каким-то причинам не пускает куда-то, не идите. Пойдете против течения - только сделаете хуже себе. Сумма чисел 2 и 1 дает тройку. Какие бы добрые дела не начали этого дня, получите поддержку Небесных Сил. Хотите, чтобы начатый вами бизнес был успешным, думайте о людях, для которых это делаете. Только так сумеете и много заработать, и заявить миру о себе", - говорит нумеролог.

Женщина описала потусторонний мир, который увидела во время сердечного приступа.