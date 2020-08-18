Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист

Врач инфекционист, детский иммунолог Федор Лапий рассказал о причинах и последствиях всплеска Covid-19 в Украине. Фото: facebook.com/Федір Лапий

Заболеваемость на Covid-19 в Украине растет несколько недель подряд. Все больше регионов из зеленой зоны попадают в желтую, оранжевую и красную. В частности, с понедельника в Киеве объявили об усилении карантинных ограничений.

Ситуацию со всплеском заболеваемости, которую называют "второй волной", прокомментировал Gazeta.ua врач-инфекционист, детский иммунолог Федор Лапий.

- Не могу сказать, что это нужно называть" вторая волна", ведь это довольно нечеткое понятие, - считает Федор Иванович.

Но, почему растет количество больных?

- С одной стороны, увеличилось количество лабораторных исследований. Но я бы не возлагал на это всю вину. Сейчас пора отпусков и люди больше контактируют между собой. В июле - августе массово поехали на отдых. Не беда, если в далекие горы. Проблема, когда едут в Одессу, Затоку, Бердянск.

Кафе, рестораны - никто не контролирует

Там сейчас большой наплыв туристов. Недавно был в Бердянске, и наблюдал за людьми. На пляже их относительно немного. Достаточно места, чтобы не пересекаться. А вот вечерний променад - кафе, рестораны - никто не контролирует. Там не соблюдают дистанцию, тесно контактируют между собой. А потом едут домой. Это способствует распостранению инфекции.

Если количество больных будет расти, то снова будем закрыты на строгий карантин?

- Вероятнее, Украину ждет закрытие определенных зон в соответствии с адаптивными ограничениями. Количество красных зон будет расти.

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Целесообразно ли в зеленых зонах отменять масочный режим или уменьшать социальную дистанцию?

- На открытом пространстве маски можно не носить. Но, в общественных местах стоит одевать. Не советую забывать о мытье рук и дистанции.

Когда ожидается критический момент по цифрам?

- Думаю, что в октябре-ноябре.

У каждого будут знакомые, которые заболели и тяжело переносили Covid-19

Когда пойдет спад заболеваемости?

- По мере того, как будет расти количество больных, у каждого будут знакомые, которые заболели и тяжело переносили Covid-19. Это мобилизирует население в плане выполнения карантинных рекомендаций.

Многие украинцы скептически относятся к Covid-19. Пока сами не встретят и не поймут, что это серьезная инфекция. Кого-то пронесет, кто-то попадет в больницу, кто-то будет находиться на искусственной вентиляции легких. Это как перебежать дорогу на красный свет.

Киев попал в желтую зону и вроде бы усилил карантин. Но, по факту никаких новых ограничений не ввели - штраф за не ношение масок, документы при себе - это все было и раньше. Как следует усилить карантин, чтобы реально снизить заболеваемость?

- Три основных шага никто не отменял - дистанция, маски, чистые руки. Но не Минздрав и не главный санитарный врач должны осуществлять контроль за выполнением этих рекомендаций, а местные власти.

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Централизованными могут быть только рекомендации, наставления. Также принимаются решения для выполнения на государственном уровне - как было весной, когда речь шла о сообщении между городами. Центральные органы власти занимаются вопросами анализа ситуации. Но, они не могут приезжать из Киева в тот же Бердянск и контролировать рестораны или кафе. Для этого есть мэр, полицейские.

Власть должна заботиться о соблюдении рекомендаций. Чтобы не было скопления людей в общественном транспорте - нужно выпускать больше единиц на маршруты. Нет возможности увеличить, тогда следует на уровне города принимать решения относительно разного графика работы предприятий. Кто-то с 8:00, кто-то с 10:00. Нужно координировать все с работодателями.

Лабораторные тесты имеют свою погрешность

Можно ли полностью доверять результатам тестов на Covid-19?

- Тесты имеют такую ​​характеристику, как чувствительность и специфичность. Чувствительность - это вероятность обнаружить инфекцию. Она может колебаться в зависимости от дня болезни, теста, места откуда берутся материалы, как хранятся образцы для тестирования. Чувствительность может быть 60-70-80-90 процентов.

Когда получили положительный результат, но есть низкая специфичность, то это, скорее всего - "не оно". Положительный результат плюс высокая специфичность - это и есть подтверждение.

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Лабораторные тесты имеют свою погрешность. Они являются вспомогательными, когда речь идет о статистике.

За сутки 18 августа в Украине обнаружили 1967 новых больных коронавирусом. Это новый абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране. До этого наибольшее количество больных за сутки фиксировали 15, 14 и 13 августа - 1847, 1732 и 1592 соответственно. А также 8 августа - 1489. Всего с начала эпидемии, по состоянию на утро 19 августа, имеем 96 403 лабораторно подтвержденных случая Covid-19. Из них 2144 - летальные. 28 пациентов умерли за последние сутки.