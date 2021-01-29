Почему города становятся угрозой для человечества – на STEM is FEM обсудили проблемы современной урбанистики

Во время очередного заседания подросткового литературного клуба ЛитMINT, основанного благотворительным образовательным проектом STEM is FEM, обсуждали концепции развития современных городов на примере антиутопии Филиппа Рива "Смертные машины". В романе описана вымышленная реальность 35-го века, где Лондон и другие города стали подвижными, начали воевать между собой и поедать друг друга.
Участники дискуссии пришли к выводу, что жизнь может превратиться в антиутопию и в реальном мире. Причиной тому может стать потребительское отношение людей к планете и игнорирование правил урбанистики.
Приглашенная на заседание експертка, Development director в CANactions School Юлия Попова, отметила, что ситуация, изображенная в романе, может стать реальностью, если современные реальные города не начнут жить по правилам устойчивого развития, разработанными ООН. По словам специалистки, урбанизация планеты уже превысила 50%. При этом города потребляют слишком много энергии и топлива, что делает их крайне опасными для жизни на планете.
ЛитMINT – это книжный клуб для подростков 13-18 лет, члены которого обсуждают художественную литературу с научной точки зрения (MINT – немецкая аббревиатура: Mathematik (математика), Informatik (информатика), Naturwissenschaft (естественные науки), Technik (техника). В этом им помогают приглашенные экперты из профильной темы заседания.
"Кроме образовательных модулей STEM is FEM проводит много дополнительных мероприятий. Каждый месяц у нас проходят различные мастер-классы, встречи с интересными женщинами, лекции и панельные дискуссии, – рассказывает инициатор проекта STEM is FEM Сергей Токарев, – Литературный клуб ЛитMINT, который проводится совместно с изданием Букмоль и Goethe-Institut Ukraine, действует на постоянной основе и помогает разобраться в серьезных научных вопросах благодаря развлекательной художественной литературе".
За анонсами встреч можно следить на странице проекта STEM is FEM в Facebook.
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