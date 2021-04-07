Почему березовый сок лучше пить свежим. Как его хранить

Березовый сок консервируют с добавлением различных фруктов. Также из него делают квас. Фото: pinterest.com

Собирать березовый сок начинают с первым весенним потеплением.

Деревья набирают влагу из земли, которая разносит питательные вещества по стволу, рассказала Gazeta.ua жительница поселка Кодра Киевской, Людмила Оборская.

"В это время наибольшее количество влаги концентрируется в стволе. Когда начинают набухать и распускаться почки, сбор березового сока прекращают", - объясняет она.

В необработанном виде березовый сок можно хранить не более 5 дней в прохладе. Впоследствии он начинает мутнеть и становится непригодным к употреблению.

"Но для лучшего эффекта его надо пить сразу. Именно свежий сок имеет больше питательных веществ и приносит пользу организму", - говорит Людмила.

Чтобы законсервировать напиток на зиму, следует нагреть сок до 80°С и залить в пастеризованную банку или бутылку. Держать напиток стоит в прохладном темном месте.

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"Существует много рецептов для консервации. В частности, с лимоном - он добавляет кислинку и освежает вкус. Туда же добавляют сахар и иногда мяту. Если хочется больше сладкого - можно добавить апельсин. Обычно бросают немного фруктов, чтобы только придать оттенок и так неповторимому вкусу сока. Такой напиток можно хранить около года", - рассказывает Оборская.

Для приготовления сока используют также сушеные яблоки и груши, киви, шиповник и др.

Чтобы запустить процесс брожения, можно добавить немного изюма. Его также используют для приготовления кваса из березового сока.

"Квас готовят с добавлением ячменя или изюма. Такой напиток настаивается около 3 недель. Однако выпить его следует до осени, чтобы не испортился", - добавляет Людмила.

В состав березового сока входит много важных микроэлементов, таких как кальций, железо, глюкоза, дубильные вещества и органические кислоты. Весной это вещество помогает справиться с авитаминозом, укрепить иммунитет. Сок полезен для кожи и волос. Он благоприятно влияет на работу органов пищеварения, желчного пузыря, печени. Его используют для вспомогательного лечения онкологических заболеваний, аллергиях.