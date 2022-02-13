Победительница нацотбора Евровидение -2022: кто такая Alina Pash

Фото: instagram.com/alinapash

Вчера, 12 февраля, прошел национальный отбор песенного конкурса Евровидения-2022. Победу одержала Alina Pash с треком "Тени забытых предков". Песня посвящена народным мотивам, мифологии.

Певица – реперка, финалистка шестого сезона вокального шоу "X-Фактор", где заняла третье место. С 13 лет участвовала в вокальных фестивалях. Окончила Киевскую академию эстрадного и циркового искусств Работала на бэк-вокале группы "СКАЙ" и певицы Ирины Билык.

Паш в своих композициях объединяет хип-хоп, этномотивы, поп и рэп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию

В 2018 году представила дебютный сингл "Bitanga". В 2019 году 24 августа выступила на параде в честь Дня независимости Украины, поя рэп во время исполнения гимна.

С 2018 года выпустила три альбома. В декабре 2021 года вышел миниальбом "Норов", где этника вплетается в атмосферу R&B.

По информации агентства Prime Event, 45 минут выступления исполнительницы стоят 120 тысяч гривен.

В 2018 году было аноносировано выступление исполнительницы на фестивале "Bosco Fresh Fest", которое должно было проходить в Москве. В обращении, где Паш рассказывала о выступлении, она заявила, что считает себя космополиткой. После общественной огласки выступление на фестивале было отменено самой певицей.

Алина Паш с 2019 года находится в базе Миротворца за посещение оккупированного Крыма в 2015 году. Согласно информации сайта, певица занесена в список из-за "сознательного нарушения Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками".