Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог

Петр Охотин: "Нужно понять, что мы должны жить не во зло РФ, а стать конкурентоспособными. Победа над Россией – это когда россияне будут смотреть телевизор и говорить: "Хотим, чтобы у нас все было как в Украине". В 2012-м была модная книга "Почему Грузии удалось". Появление книги "Украинский экономический тигр" будет означать нашу победу". Фото: Тарас Подолян

Отсутствие и нарастание регионального сопротивления может привести к распаду России. Контакты с российской оппозицией нужны, чтобы ослаблять путинский режим изнутри. Настоящей победой Украины будет появление книги про "украинского экономического тигра"

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал политтехнолог Петр Охотин.

"Россию ждет то, что было после распада Советского Союза – безработица и страх, считает он. "Как в случае с СССР, из-за противоборства элит. Первую скрипку в РФ играют силовики. Бизнес, идеологическая и политическая элита отодвинуты на задний план. В прошлом году на форуме "Свободной России" – собрании российской оппозиции – я увидел тренды, которые не всегда видны из Украины. В частности, нарастание регионального сопротивления", – говорит он.

РФ неоднородна. Есть города-миллионники, зависимые от бюджета села и малые города и "электоральные султанаты" – как Чечня, где есть один сильный феодал, отмечает политтехнолог.

"Если ему вовремя не отсыпать деньги – может всю энергию повернуть против сюзерена. Надо играть на противоречиях этих султанатов и иметь контакты с российской оппозицией – она ослабляет путинский режим", – говорит он.

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Россия должна претерпеть трансформации. Для этого нужны люди, мыслящие реформаторскими категориями. Западу и Украине надо думать об этом, считает Охотин.

"Там остановился приток элит в высшие руководящие кадры, идет закручивание гаек, консервация. Рано или поздно придут новые люди. Наша задача – общаться с ними и давать смыслы, которые могут заменить имперские устои. В 1990-е в моде было все американское. Искали новые пути. Задатки демократизации у россиян есть. Надо, чтобы были элиты, готовые идти на это. Я боялся бы распада России без плана. Это этнические конфликты и переход силовиков в бандиты. Потому должна быть трансформация. Новая элита должна заменить кагебистов и имперцев", – говорит он.

Украина может победить в противостоянии с Россией за счет увеличения экономических свобод и содействия инновационным отраслям, заключает политтехнолог.

"Нужно понять, что мы должны жить не во зло РФ, а стать конкурентоспособными. Победа над Россией – это когда россияне будут смотреть телевизор и говорить: "Хотим, чтобы у нас все было как в Украине". В 2012-м была модная книга "Почему Грузии удалось". Появление книги "Украинский экономический тигр" будет означать нашу победу", – утверждает он.

Полное интервью с Петром Охотиным читайте в журнале "Країна"

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Россию в недалеком будущем ждет распад, утверждает советник главкома ВСУ и экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош. По его словам, Путин заложил основу для ускорения развала империи, начав агрессию против Украины. По мнению Яроша, спровоцировать развал России может внезапная смерть президента Путина или активизация мусульманских движений на Северном Кавказе.