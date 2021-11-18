Ярош: "Россия разлетится в щепки"

Ярош спрогнозировал развал России. Фото: УНН

Россию в скором будущем ждет распад.

"Это дело одного поколения. Например, в 1989 году я и подумать не мог, что в 1991 году Советский Союз развалится. То есть это все может произойти в любой момент", - сказал советник главка ВСУ и экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош в интервью с Алесей Бацман.

Путин оказал себе "медвежью услугу", начав агрессию против Украины, считает Ярош.

"Он заложил основу для ускорения развала империи. И это очень важно. В конце концов все закончится тем, что Кавказ станет какой-то кавказской Конфедерацией, Татарстан и Башкирстан - татарской и так далее. То есть они разлетятся в щепки. Мы уже видим, что Китай практически владеет Дальним Востоком и Сибирью, вырезает тайгу и вывозит к себе...", - отметил Ярош.

Спровоцировать развал России может смерть президента или активность мусульман.

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"В России смерть царя – это всегда потрясение и горе. Поэтому оно в мгновение распадется... Мы видим, какое у Кадырова (глава Чечни) влияние на Северном Кавказе. Мусульманский фактор растет в мире. Это мина замедленного действия, которая может взорваться в любой момент", считает Ярош.

В 2013-м Ярош создал общественное движение "Правый сектор", куда вошли ряд патриотических организаций. С апреля 2014 года формировал добровольческие отряды для борьбы с российской агрессией. Участвовал в военных действиях, получил ранение. Позже основал Украинскую добровольческую армию. В прошлом году Ярош предлагал Владимиру Зеленскому свою кандидатуру на должность руководителя Трехсторонней контактной группы. Президент проигнорировал.